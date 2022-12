Maroc : La souveraineté sanitaire au cœur du quatrième Pharma Day

Le président de la Fédération marocaine de l'industrie et de l'innovation pharmaceutiques (FMIIP), Mohamed El Bouhmadi a affirmé, jeudi à Rabat, que la Maroc avance vers le renforcement de sa souveraineté sanitaire. En ouverture de la quatrième édition du Pharma Day, organisée par la FMIIP autour du thème de la refonte du système national de la santé et de la souveraineté sanitaire, il a rappelé les grands projets lancés par le roi Mohammed VI, à commencer par la généralisation de la protection sociale et la refonte du système national de santé.

Par ailleurs, le président de la FMIIP a relevé que cette quatrième édition du Pharma Day intervient à un moment inédit où la mise en œuvre du chantier de la protection sociale arrive à une phase cruciale, notamment avec le parachèvement du processus réglementaire et le basculement du système RAMED vers le régime de l'assurance maladie obligatoire, notant que cela devrait concerner plus de 10 millions de personnes, correspondant à peu près à quelques 4 millions de ménages.

S'agissant du tissu national de fabrication des médicaments, El Bouhmadi a relevé qu'il est aujourd'hui à l'épreuve d'un grand défi, celui de réussir ce chantier hautement stratégique pour le pays. Il a également fait part de la conviction des fabricants locaux que la production locale peut devenir un véritable catalyseur du développement du secteur, en prenant en considération plusieurs aspects.

Il s'agit, a-t-il poursuivi, de la promotion du produit Made in Morocco, la promotion du générique pour renforcer l'accès, le développement d'un écosystème de formation et le développement de l'industrie locale à travers des incitations réglementaires.

En outre, et afin de répondre au niveau d'exigence que requiert la réforme transformatrice et structurante du système de la santé, El Bouhmadi a estimé qu'il est important d'agir sur 2 piliers essentiels, à savoir le développement de la fabrication locale, et la garantie de l'accès équitable de tous les citoyens à des soins de santé de qualité.

Première association du secteur, fondée en 1985, la FMIIP (ex AMIP) s'engage depuis plus de 35 ans pour la valorisation de l'industrie pharmaceutique nationale et rassemble les principaux laboratoires marocains, et les multinationales disposant de sites de production de médicaments dans le pays.

Les membres de la FMIIP représentent également plus de 260 groupes étrangers. La Fédération est également la première fédération sectorielle de l’industrie pharmaceutique à la Confédération générale des entreprises du Maroc.