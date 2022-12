Mondial 2022 : Sofiane Boufal présente ses excuses pour ne pas avoir cité l’Afrique

L’attaquant des Lions de l’Atlas, Sofiane Boufal, a présenté des excuses, après avoir été critiqué pour ne pas avoir cité l’Afrique, dans l’interview de l’après-match, mardi, lors de la qualification historique du Maroc aux quarts de finale du Mondial 2022, tenu au Qatar. Mercredi, sur son compte Instagram, le joueur a coupé court à la polémique.

«Pardon d’avoir oublié de citer tout le continent africain hier en interview d’après-match. Merci d’être derrière nous, je vous dédie la victoire évidemment. On est fiers de représenter tous nos frères du continent. Ensemble», a-t-il écrit. Mardi, le Maroc a réalisé un exploit historique, en éliminant l’Espagne aux tirs au but et en se qualifiant pour la première fois de son histoire aux quarts de finale d’une Coupe du monde. Les Lions de l’Atlas sont ainsi devenus la première nation arabe et la quatrième africaine à atteindre ce stade de la compétition mondiale.

«On veut remercier tous les supporters à travers le monde, cette victoire elle appartient à tout le peuple marocain, arabe et musulman», avait déclaré Sofiane Boufal, après la rencontre.