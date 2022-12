Mondial 2022 : La qualification du Maroc précipite le limogeage de Luis Enrique

La Fédération espagnole de football a décidé de limoger le sélectionneur Luis Enrique, après l’élimination de la Roja des quarts de finale du Mondial 2022, aux tirs au but face au Maroc. A 52 ans, Enrique aura entraîné l’Espagne pour l’amener au second tour de la Coupe du monde 2018, les demi-finales de l’Euro et la finale de la Ligue européenne des nations.

Ce jeudi aussi, la fédération a officialisé la nomination de Luis de la Fuente comme nouveau sélectionneur. «La RFEF fait confiance à Luis de la Fuente comme nouveau sélectionneur national», a-t-elle annoncé dans un tweet. Le conseil d’administration de devra approuver cette nomination lundi prochain.

Luis de la Fuente, 61 ans, a jusqu’ici entraîné les Espoirs de l’Espagne. Il a notamment remporté l’Euro avec les U19 (2015), puis avec les Espoirs (2019). Il prendra ses fonctions de sélectionneur de la Roja en mars 2023, en préparation des éliminatoires de la Coupe d’Europe 2024 qui se tiendra en Allemagne.