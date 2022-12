Mondial 2022 : Pic des tweets et recherches Google après qualification du Maroc

Après la qualification, mardi, du Maroc aux quarts de finale du Mondial 2022, qui se tient en ce moment au Qatar, les recherches Google et les tweets en rapport avec ce sacre historique face ont atteint des sommets jamais observés auparavant. En France, où les Marocains du monde constituent une communauté très importante, «2,2 millions de messages ont été publiés sur Twitter en 24h, avec 1 107 tweets par seconde au plus haut pic d’activités, surtout pendant le match, selon Visibrain, soit 24% de plus que pour la victoire des Bleus dimanche face à la Pologne», selon BFMTV.

Par le fait de cette forte présence des MRE en France, plusieurs villes du pays ont vibré avec les festivités ayant suivi cette qualification arrachée aux tirs au but face à l’Espagne. Ainsi, plusieurs milliers se sont rassemblés un peu partout, jusque tard dans la nuit de mardi à mercredi. «Des scènes de liesse ont ainsi été observées à Paris, sur les Champs-Elysées, mais également à Toulouse, Marseille, Strasbourg ou encore Avignon, et même à Tours», ajoute la même source.

Les hommes de Walid Regragui ont décroché cette qualification, devenant ainsi la première sélection marocaine à atteindre le quart de finale d’une Coupe du monde de football, mais aussi la première nation arabe et la quatrième africaine à atteindre cette phase du Mondial. Par la même occasion, BFMTV a salué la prestation des Lions de l’Atlas, en qualifiant le gardien de but Yassine Bounou de héro, «auteur de deux arrêts et si précieux depuis le début de la compétition».