A la réunion d’Oran du CPS, le Maroc n’a pas opté pour la chaise vide

Le Maroc est présent au neuvième Séminaire de haut niveau sur la «Paix et Sécurité en Afrique», organisé du 7 au 9 décembre à Oran en Algérie. La délégation marocaine à cet événement est conduite par l’ambassadeur, représentant permanent du royaume auprès de l’Union africaine, Mohamed Arrouchi.

A Oran, les participants examinent les thèmes suivants : «le désarmement et contrôle des armes légères et de petit calibre illicites : faire taire les armes en Afrique», «réponses africaines aux menaces émergentes pour la paix et la sécurité sur le continent – s’attaquer au fléau du terrorisme et de l’extrémisme violent en Afrique», «imposition et application de sanctions par les organisations internationales et partenaires sur les États membres de l’UA» et «Le CPS de l’UA et l’A3 (les trois pays africains siégeant au Conseil de sécurité) : une meilleure coordination pour renforcer la voix de l’Afrique au sein de l’instance exécutive de l’ONU».

Malgré la rupture des relations avec l’Algérie, le Maroc, membre du Conseil de paix et de sécurité de l’UA a tenu à prendre part à ce séminaire pour défendre, et depuis l’Algérie, ses positions, comme c'était le cas lors du dernier sommet arabe. Le voisin de l’Est n’emprunte pas la même voie. En témoignent ses absences aux deux réunions du comité directeur de l'Initiative 5+5 Défense, organisées à Rabat en octobre et novembre.

En accueillant ce séminaire à Oran, l’Algérie tient surtout à orienter les pays africains membres du Conseil de sécurité à défendre les positions du Polisario.