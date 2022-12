Mondial : La droite espagnole irritée par les drapeaux du Maroc à Ceuta et Melilla

Les habitants de Ceuta et Melilla ont célébré, hier soir, la victoire des Lions de l’Atlas face à la Roja. Brandissant des drapeaux marocains, ils ont investi les rues des deux présides pour y manifester leur joie à la fin du match.

Des manifestations ayant suscité des grincements de dents chez des politiques locaux. «La célébration de la défaite de l'Espagne ici à Melilla par plusieurs centaines de citoyens pro-marocains prend une signification particulière, très inquiétante. À Rabat, ils seront sûrement heureux de voir les images. Cela devrait être matière à réflexion pour beaucoup», a écrit sur Twitter, le sénateur du Parti Populaire et ancien président de la ville, Juan José Imbroda.

La celebración de la derrota de España aquí en Melilla por varios cientos de ciudadanos promarroquíes cobra un significado especial muy preocupante. Seguro que en Rabat se pondrán contentos al ver las imágenes. Debe ser motivo de reflexión para muchos…. — Juan José Imbroda (@imbrodamelilla) December 6, 2022

Même son de cloche auprès de la formation Coalition pour Melilla (CpM). «Ce qu'on ne peut pas permettre, c'est qu'un groupe de provocateurs nuise à notre coexistence. Respect!», a souligné pour sa part sur Twitter Cecilia González, responsable chargée des mineurs et de la famille au gouvernement local.

Qué pena, no pudo ser?, lo que no se puede consentir es que un grupo de provocadores dañe nuestra convivencia. Respeten! — M Cecilia González CpM (@MCeciliaGonz) December 6, 2022

Traditionnellement, la formation CpM, dirigée par Mustafa Abderchan, bénéficie de l'adhésion massive des électeurs de confession musulmane.

Yahya Yahya prend la défense des manifestants avec les drapeaux marocains

A Ceuta et ne dérogeant pas à sa ligne politique, Vox a tenté d’envenimer la joie exprimée par les habitants des quartiers où se concentre la communauté musulmane, suite à la victoire du Maroc contre l’Espagne. «Lâches, vous êtes muets depuis hier, votre discours sur l'espagnolité multiculturelle est introuvable. L'invasion de milliers de drapeaux marocains hier est la faute de vos politiques de "coexistence"», a dénoncé sur le même réseau social, Carlos Verdejo, porte-parole de Vox au Parlement de Ceuta.

Cobardes, estáis mudos desde ayer, vuestro discurso de la españolidad multicultural no hay por donde cogerlo.



La invasión de miles de banderas marroquíes en el día de ayer es culpa de vuestras políticas de "convivencia". https://t.co/840qrUo6xd — Carlos Verdejo ن (@VerdejoCeuta) December 7, 2022

Des griefs totalement ignorés par le président de la ville, Juan Vivas, qui s’est plutôt félicité, dans des déclarations à la presse, que «les célébrations qui ont eu lieu se sont déroulées sans incident et étaient, en termes quantitatifs, très inférieures à celles que nous avons vues dans d'autres villes d'Espagne».

Ces manifestations de joie à Ceuta et Melilla ont donné l’opportunité à Yahya Yahya, ancien conseiller parlementaire du PAM et ex-président du «Comité pour la libération de Sebta et Melilla» d’effectuer son retour sur la scène médiatique et par la même occasion d’adresser des messages à qui de droit au Maroc. «Il n'y a pas lieu d'avoir peur ou honte de brandir un drapeau marocain à Melilla pour célébrer la victoire de l'équipe nationale, même si on a la nationalité espagnole, belge ou française», a-t-il précisé dans des déclarations à un média à Melilla. «Je suis toujours derrière Sa Majesté (Mohammed VI), je suis à la disposition de tous les musulmans de Melilla pour l'aide dont ils ont besoin, en particulier les musulmans de Melilla résidant dans des quartiers à problèmes sociaux», a ajouté Yahya.