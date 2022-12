Maroc au Mondial : Hakimi et Ziyech battent le record de Mustapha Hadji

Achraf Hakimi et Hakim Ziyech entrent dans l’histoire du football au Maroc. Hier à Doha et face à l’Espagne, les deux vedettes des Lions de l’Atlas ont battu le record des présences des joueurs marocains sur les terrains des compétitions des Coupes du monde.

Un record détenu, avant le match contre la Roja et avec six participations, notamment par Mustapha Hadji, Nourreddine Naybet, Abdelkarim El Hadrioui et Tahar El Khalej. Des anciennes stars de l’équipe nationale ayant pris part aux Mondiaux de 1994 aux Etats-Unis et de 1998 en France.

Hakimi et Ziyech ont participé à la courte aventure du Mondial 2018 en Russie. Ils ont une autre chance de creuser l’écart lors du math, du samedi prochain comptant pour les quarts de finale de la Coupe du monde Qatar 2022, face au Portugal.