Hydrogène vert : Le Maroc envisage de signer un accord avec le groupe Adani

Le Maroc envisage de s'associer à Gautam Adani - la personne la plus riche d'Asie - sur un projet d'hydrogène à grande échelle dans le cadre d'une poussée d'énergie renouvelable pour répondre à la demande intérieure et européenne. Les autorités envisagent de signer des décisions d'investissement finales pour «au moins deux projets industriels compétitifs» en 2023, a confié la ministre de la Transition énergétique et du développement durable à Bloomberg, dans une interview en fin de semaine dernière.

Leila Benali a cité le conglomérat privé indien Adani Group parmi les entreprises intéressées par la proposition marocaine d'hydrogène, confirmant une information relayée par Bloomberg en octobre. «Avec Adani, nous avons eu des discussions spécifiques et ils ont proposé de très bonnes idées que nous examinons car elles sont alignées sur la vision marocaine sur certains aspects spécifiques», a déclaré Benali.

Le Maroc serait l'un des nombreux pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient à se lancer dans le développement de l'hydrogène, aux côtés de pays comme l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et l'Égypte. Le géant marocain des engrais OCP SA a annoncé ce week-end son intention d'exploiter l'hydrogène vert afin de produire de l'ammoniac vert dans le but à long terme de mettre fin à son statut de premier importateur mondial d'ammoniac.

Le royaume s'attaque à l'hydrogène vert après une poussée de plusieurs milliards de dollars depuis la fin des années 2000 dans des projets de production d'énergie solaire et éolienne. Les autorités marocaines veulent s'assurer que les plans d'hydrogène ne répètent pas les faux pas de son développement de l'énergie solaire, a déclaré Benali, après qu'un projet clé connu sous le nom de Midelt n'ait pas progressé depuis plus d'un an. La ministre a expliqué que les autorités marocaines cherchent à résoudre «les aspects qui bloquaient le développement de ce projet», qui était dirigé par Electricité de France SA et l’émirati Masdar.