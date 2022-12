Colombie : Pour contrer le Polisario, le Maroc compte sur les sénateurs

Le président du Sénat de la Colombie, Roy Leonardo Barreras Montealegre, effectue une visite au Maroc. Hier, il a eu des entretiens avec le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami. Cette entrevue s’est déroulée en présence de l’ambassadeur de la Colombie au royaume, José Salazar Acosta. Les entretiens entre les deux parties ont porté sur l’importance du groupe d’amitié parlementaire, de l’échange des visites et de la concertation permanente pour la promotion des relations bilatérales, indique la Chambre basse dans un communiqué.

A cette occasion, Talbi Alami a tenu à préciser à son invité colombien l’attachement du Maroc à l’intégrité territoriale des Etats et son engagement à promouvoir la paix et la sécurité internationales. Il a aussi présenté un aperçu des derniers développements de la question du Sahara, et invité les parlementaires colombiens à visiter le Maroc pour constater de visu le développement et la prospérité que connaissent les provinces du Sud, ajoute la même source.

Cette visite du Roy Leonardo Barreras Montealegre à Rabat intervient quelques semaines après le rejet, le 25 octobre, d’une majorité de sénateurs colombiens du rétablissement des relations diplomatiques avec la «RASD», acté le 10 août par le président Gustavo Petro. Ainsi, 62 sénateurs sur un total de 108 ont apposé leurs signatures à une déclaration, dans laquelle ils avaient exprimé leur «profond rejet et total désaccord» avec la décision prise par le ministère des Affaires étrangères de renouer avec un «mouvement séparatiste», qui prétend être un «Etat» alors que «la grande majorité des pays ne le reconnaissent pas y compris les Nations unies».