Mondial 2022 : Le maroc affrontera le Portugal en quart de finale

Après avoir affronté l’Espagne aux huitièmes de finale du Mondial 2022, au Qatar, la sélection du Maroc rencontrera son homologue du Portugal, lors du quart de finale prévu samedi 10 décembre à 16h (heure marocaine), au stade Al-Thumama à Doha. L’affiche s’est complétée, mardi 6 décembre au soir, après que l’équipe portugaise a battu la Suisse par 6 buts à 1. Gonçalo Ramos, qui a remplacé Cristiano Ronaldo, a signé un triplé.

Plus tôt dans la journée, les Lions de l’Atlas ont décroché leur qualification historique en quart de finale de la Coupe du monde, à l’issue d’un match nul vierge contre la Roja, et qui s’est terminé en tirs au but favorables aux hommes de Walid Regragui. La sélection nationale s’est ainsi hissée aux quarts de finale pour la première fois de son histoire, devenant aussi la première équipe arabe et la quatrième africaine à atteindre ce niveau.

En quart de finale également, la France affrontera pour sa part l’Angleterre, tandis que le Brésil jouera contre la Croatie et les Pays-Bas contre l’Argentine.