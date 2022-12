Le roi Mohammed VI célèbre la victoire du Maroc avec la population

Le roi Mohammed VI ce mardi soir à Bab El Had à Rabat, célébrant la qualification historique du Maroc aux quarts de finale de la Coupe du monde. / Capture d'écran

Le roi Mohammed VI est descendu, dans les rues de Rabat ce mardi, pour célébrer avec le peuple marocain la qualification historique des Lions de l’Atlas aux quarts de finale de la Coupe du monde. Selon des vidéos relayées sur les réseaux sociaux, le souverain est apparu à bord de l’une de ses voitures, portant le maillot de l’équipe nationale ainsi qu’un drapeau du Maroc.

Le monarque, qui était entouré par des gardes du corps et des policiers, a brandi le drapeau national, saluant les Marocains venus célébrer la victoire des Lions et lui souhaiter longue vie.

Plus tôt dans la soirée, le roi Mohammed VI a félicité les membres de l’équipe nationale pour leur parcours et leur qualification historique aux quarts de finale de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar-2022, lors d’un appel téléphonique avec le Président de la Fédération Royale Marocaine de Football, Fouzi Lekjaa, et l’entraîneur de l’équipe nationale, Walid Regragui.

Le souverain a exprimé ses sincères félicitations aux joueurs et aux staffs technique et administratif qui ont su donner le meilleur d'eux-mêmes et accomplir un parcours excellent au cours de cette compétition sportive majeure.