Maroc-Espagne : Yassine Bounou désigné homme du match

Le gardien de but Yassine Bounou a été désigné homme du match de ce mardi ayant opposé le Maroc à l'Espagne en 8es de finale de la Coupe du monde. / DR

La FIFA a désigné, ce mardi 6 décembre, Yassine Bounou en tant qu’homme du match à l’issue de la qualification du Maroc aux quarts de finale, après sa victoire par les tirs au but contre l’Espagne (3-0). Le gardien de but des Lions de l’Atlas a réussi à défendre becs et angles sont buts contre les tentatives espagnoles.

Il a également brillé lors de la période de tirs au but, parvenant à bloquer les ballons de Pablo Sarabia García, Carlos Soler Barragán et même le capitaine de l’équipe espagnole, Sergio Busquets.