Mondial 2022 : La qualification du Maroc célébrée par les MRE d’Europe et dans les pays arabes

Plus qu’une victoire des Lions de l’Atlas, c’est un exploit historique que des milliers de Marocains d’Europe sont sortis célébrer, mardi soir, dans les principales capitales européennes, suite à la qualification pour la première fois du Maroc en quart de finale de la Coupe du monde. Le stress d’un match aux allures d’un combat épique, qui a tenu en haleine des millions de supporters de par le monde, a laissé place à une explosion de joie à Paris, Londres, Bruxelles, Berlin ou Rome, dont les membres de la communauté marocaine ont fait montre, en guise de remerciement à une équipe hors pair qui a su gagner les cœurs de millions de supporters avant de s’imposer sur la pelouse.

Dans une ambiance des plus festives, des milliers de Marocains établis en Europe ont investi les principales avenues et places des capitales européennes, mais aussi des autres villes, pour manifester une joie immense et une fierté sans égal, après la qualification historique de la sélection nationale pour les quarts de finale du Mondial, aux dépens de l’Espagne, au terme d’un match marathonien aux tirs au but.

Des milliers d’âmes ont crié, à l’occasion, haut et fort et à l’unisson une victoire qui fait entrer cette équipe nationale, qui ne cesse de surprendre par sa discipline et sa qualité de jeu, dans les annales de l’histoire footballistique arabe et africaine.

Drapeaux nationaux et chants patriotiques ont rythmé ces célébrations massives auxquelles hommes, femmes, jeunes et moins jeunes ont participé massivement, saluant une prouesse à laquelle ont contribué les joueurs, le sélectionneur national Walid Regragui, mais aussi un public qui a étonné le monde entier par son soutien indéfectible au Onze national.

Si les Marocains d’Europe rêvaient de passer la phase de poules, ils souhaitent désormais que les Lions de l’Atlas continuent sur cette même lancée pour offrir au public un autre exploit.

Les supporters arabes célèbrent la qualification des Lions

Des milliers de personnes sont descendues également dans les rues de nombreux pays arabes pour célébrer la qualification de l'équipe nationale marocaine pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2022, après avoir remporté les tirs au but contre l'Espagne en huitièmes de finale, ce mardi. Les internautes ont ainsi posté, sur les réseaux sociaux, des vidéos de célébrations en Palestine, au Sultanat d'Oman, en Jordanie et dans d'autres pays arabes.

Des dizaines de supporters sont apparus dans les rues de la ville de Naplouse en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, et les Palestiniens de l'intérieur, à leur tour, sont descendus dans les rues pour fêter la première qualification d’un pays de la région MENA aux quarts de finale.

Une vidéo du prince héritier de Jordanie a également circulé, le montrant également en train d’exprimer sa joie de voir le Maroc atteindre cette étape de la Coupe du monde.

Au Sultanat d'Oman, des dizaines de personnes ont investi la rue pour célébrer cet exploit sans précédent dans l'histoire du football arabe.

En Syrie et comme ce fut le cas lors du match contre le Canada, des dizaines de personnes sont également descendues dans la rue pour célébrer la qualification des Lions de l'Atlas.