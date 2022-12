Inédit : Le Maroc bat l’Espagne et passe aux quarts de finale du Mondial

Ce mardi est a marqué d'une pierre blanche dans l'histoire du football marocain. Le peuple du Maroc a retenu son souffle pendant 120 longues minutes, au cours du match des huitièmes de finale ayant opposé le Mountakhab à son homologue espagnole. Avec une défense impénétrable, les Lions ont défendu leur but avec courage, tout en menaçant les Espagnols sur des contres. C’est finalement aux tirs au but que le Maroc aura battu l’Espagne par 3 à 0 avec un Bono imbattable.

Lors de la première mi-temps, les hommes de Luis Enrique ont dominé dès les premières minutes de la rencontre, sans parvenir à percer la défense des Lions. A la 9e minute, une faute sur Sofiane Boufal donne au Maroc un coup franc proche de la surface de réparation de l’équipe adverse. Réalisé par Achraf Hakimi, le ballon passe au-dessus de la barre transversale.

A la 14e, un autre ballon de Noussair Mazraoui pour Youssef En-Nesyri est intercepté par le gardien de but espagnol. A la 24e minute, une faute de Yassine Bounou a failli coûter chère au Maroc. Une minute plus tard, les joueurs de la Roja menacent sérieusement le but des Lions, sans parvenir à marquer.

A la 32e minute, Noussair Mezraoui menace à son tour le but espagnol par un tir, bloqué par Unai Simón. Les hommes de Luis Enrique maintiennent toutefois la pression sur le but marocain.

Dix minutes plus tard, une faute sur Boufal offre au Maroc un autre coup franc, que les Lions ne parviennent pas à traduire en but.

Aux dernières minutes de la première mi-temps, le Onze national inverse la donne, en tentant à son tour de percer la défense espagnole.

Une deuxième mi-temps sous domination espagnole

Lors de la deuxième mi-temps, la pression espagnole sur la défense marocaine reprend, tout comme la possession du ballon. Une faute de Hakimi à la 53e minute sur Pablo Martín Páez Gavira alias Gavi offre une occasion dangereuse à l’équipe espagnole. Le tir est finalement écarté par Yassine Bounou.

A la 62e minute, Luis Enrique procède à deux changements de joueurs. Trois minutes plus tard, Sofiane Boufal est remplacé par Abdessamad Ezzalzouli. A la 76e minute, Aymeric Laporte reçoit un carton jaune, le premier dans la rencontre, après une faute sur Achtraf Hakimi. A la 80e minute, une autre tentative espagnole passe à côté du but marocain.

Une minute plus tard, le sélectionneur national Walid Regragui opte pour trois changements d'un coup. Sabiri remplace ainsi Selim Amellah, Walid Cheddira à la place de Youssef En-Nesyri et Yahya Attiatallah remplace Noussair Mazraoui. Blessé, Nayef Aguerd quitte le match, une minute plus tard, remplacé par Jawad El Yamiq. A la 89e minute, l’arbitre de la rencontre sort le carton jaune contre Romain Saiss. L’arbitre décide aussi d’ajouter cinq minutes de temps additionnel. A la 94e minute, Yassine Bounou écarte un autre ballon dangereux de la Roja. L’arbitre siffle la fin du temps additionnel sur un nul vierge ainsi qu’une prolongation du match.

Des prolongations sans occasion

Le Maroc entame la première période de prolongation avec un rythme nettement plus élevé. A la 94e minute, Walid Cheddira parvient même à se trouver en face du gardien de but espagnol mais il est en hors-jeu. A la 97e minute, Luis Enrique effectue deux autres changements. Deux minutes plus tard, la défense marocaine résiste à une autre tentative. A la 103e, les Lions de l’Atlas ratent une occasion en or pour marquer. Walid Cheddira, devant le but, ne parvient pas à marquer, son ballon ayant été bloqué par le gardien espagnol.

Lors de la deuxième période, le match reprend avec le maintien de la Roja de sa pression sur la défense marocaine. A la 109e minute, Romain Saiss, blessé, quitte la pelouse mais il est de retour, quelques secondes plus tard, malgré la blessure. A la 113e minute, Walid Cheddira pénètre à nouveau dans la surface de réparation espagnole sans parvenir à marquer. A la 118e minute, Azzedine Ounahi est remplacé par Badr Banoun. Jawad El Yamiq sauve, quelques minutes plus tard, le Maroc d’un but. A la 122e minute, un dangereux tir espagnol tape sur le poteau.

Aux tirs au but, Abdelhamid Sabiri, Hakim Ziyech et Achraf Hakimi parviennent à marquer mais Badr Banoun rate l’occasion. Dans l’équipe adverse, Pablo Sarabia García, Carlos Soler Barragán et Sergio Busquets échouent devant un Yassine Bounou impérial.

Nerves of steel to deliver a panenka for the winning goal! #Morocco ?? #FIFAWorldCup pic.twitter.com/u0xewSGmnU — Khairi Syafiq Nan 慨礼男 (@khairi_ksn) December 6, 2022

Le Maroc passe ainsi pour la première fois de son histoire en quarts de finale de la Coupe du monde. Une nouvelle page dans l'histoire du football national.