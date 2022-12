Maroc : Les plans d'action régionaux nécessitent 8,41 MMDH

Le ministère de l’Intérieur s’attèle actuellement à l’étude des projets et plans d’action régionaux au titre de 2023, qui nécessiteront une enveloppe budgétaire estimée à 8,41 milliards de dirhams (MMDH), et ce dans le cadre de la mise en oeuvre du programme de réduction des disparités territoriales et sociales en milieu rural (2017-2023), a affirmé, lundi à Rabat, le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit.

En réponse à une question orale devant la Chambre des représentants autour des disparités territoriales et sociales, le ministre a précisé que ce montant était réparti entre les conseils des régions (3,6 MMDH), le Fond pour le développement rural et les ministères chargés des secteurs de l’agriculture, la santé, l’éducation et l’équipement (3,39 MMDH), l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) avec 415,85 millions de dirhams (MDH) et l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (495 MDH), ce qui portera à 50 MMDH le budget global consacré au programme de réduction des disparités territoriales et sociales en milieu rural.

Afin de parachever l’application et la mise en œuvre de ce programme, le ministère procède, à travers les comités régionaux de développement du milieu rural et des zones montagneuses, au suivi et à l’accompagnement nécessaires pour accélérer la cadence de réalisation des projets, assurer une répartition équilibrée des missions entre le différents partenaires dans chaque région et actualiser les données du système informatique dédié à ce programme, a ajouté le ministre.

Par ailleurs, le ministère de tutelle procède à la programmation de projets dès la réalisation des études nécessaires tout en veillant à maîtriser leurs coûts, tout en orientant les investissements vers les zones les moins développées, a-t-il souligné, relevant que les efforts concernent aussi la poursuite de la programmation et la réalisation du plan d’action de la dernière année du programme, à savoir 2023.

Il s’agit également de la mise en œuvre des propositions du comité d’audit interne, l’étude de l’évaluation du programme à mi-parcours et la garantie de la continuité des projets réalisés à travers des mécanismes et outils de gestion et de maintenance des projets qui connaissent un vide institutionnel dans l’étape post-livraison, sans oublier la consécration de l’approche de planification territoriale participative intégrée, basée sur une méthodologie d’identification des besoins et des priorités, en vue de garantir l’efficacité et l’efficience des investissements programmés, a fait savoir le ministre.

Pour ce qui est de l’impact des projets réalisés, le ministre a précisé que 1 066 communes territoriales rurales ont été ciblées et que 142 centres à caractère rural et 59 communes à caractère urbain mais qui connaissent une forte interaction avec la population rurale, ont bénéficié de ces projets, ajoutant que ce programme à permis la création de plus de 103 millions de journées de travail et de 234 mille opportunités d’emploi directes ou indirectes.

De même, le nombre des communes qui ont vu une amélioration de leur situation en matière d’électrification rurale a atteint 4 118, alors que 418 communes ont connu une amélioration sur le plan de l’alimentation en eau potable.

Sur le plan des routes et des pistes rurales, une amélioration a été constatée dans 358 communes, alors que 128 communes ont connu une évolution positive en matière de mise à niveau et d’équipement des structures d’enseignement et 157 ont vu une amélioration de leurs structures de santé.

Il a aussi relevé les difficultés auxquelles se heurte ce programme, notamment la hausse des prix du matériel de construction en raison de la conjoncture économique que connaît le Maroc à l’instar des autres pays et des effets négatifs de la situation du tourisme suite à la pandémie, ce qui a entraîné des difficultés budgétaires ayant affecté tous les plans régionaux.