Exploration à Boujdour : Le Maroc signe un accord avec la société israélienne NewMed Energy

La société énergétique publique israélienne NewMed Energy a annoncé, ce mardi, avoir signé un accord avec le ministère de la Transition énergétique et du développement durable et Adarco Energy pour l'exploration et la production de gaz naturel à Boujdour sur l'océan Atlantique. Dans une annonce, reprise par Reuters, l’entreprise a ajouté qu'elle détiendra une participation 37,5%, tout comme Adarco, contre 25% pour le ministère marocain.

Yossi Abu, PDG de NewMed Energy, a confié il y a quelques semaines que sa société était prête à investir dans des opérations d'exploration de gaz naturel dans le Sahara au Maroc. «Le Maroc deviendra un centre énergétique à l'avenir en raison de sa stabilité et de la diversité des sources sur lesquelles il s'appuie», avait-il confié, ajoutant que «le Sahara marocain constitue un grand réservoir de gaz naturel». «Depuis longtemps, nous reconnaissons un énorme potentiel au Maroc pour les collaborations dans les secteurs du gaz naturel et des énergies renouvelables», a-t-il confié, cité par l’annonce de l’entreprise.

NewMed Energy est considérée comme leader de l’exploration en Israël. Au cours de la dernière décennie, elle a investi 12 milliards de dollars dans ce domaine, y compris l'exploration, le développement, l'exploration, la production et la vente.

A rappeler qu’en octobre 2021, la société israélienne Ratio Petroleum, spécialisée dans l'exploration pétrolière, a annoncé la signature d’un accord avec l'Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM), selon lequel elle obtiendrait une licence exclusive pour l’étude et l’exploration pétrolière et gazière dans le bloc «Dakhla-Atlantic», au sud du royaume.