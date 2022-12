Achraf Hakimi n’est pas satisfait de sa situation au PSG

Achraf Hakimi a fini par reconnaitre son insatisfaction de sa situation au PSG. «A Paris, parfois tu cours et tu ne reçois pas le ballon», a-t-il affirmé dans une interview accordée au média espagnol Marca. En revanche avec les Lions de l’Atlas, le footballeur a affirmé qu'il a «plus d'importance dans le jeu». «Je touche plus le ballon, ils me donnent l'importance d'être à l'aise. Ils essaient de me trouver, ils savent à quel point je peux être important offensivement et défensivement. Ils me donnent beaucoup de confiance», s'est-il félicité.

Hakimi a, par ailleurs, refusé d’endosser le rôle de leader au sein de l’équipe nationale de football. «Je ne peux pas penser individuellement. Nous avons une super équipe. J'essaie de faire de mon mieux et d'aider les jeunes, de leur transmettre ce que j'ai vécu avant car ils me voient comme une référence», a-t-il précisé.

Hakimi au PSG est moins brillant et décisif que l’était le Hakimi qui a défendu les couleurs du club allemand du Borussia Dortmund (2018-2020) et de l’Inter Milan en Italie (2020-2021).