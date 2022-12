Le projet du Gazoduc Nigeria-Maroc, dont cinq mémorandums d'entente (MoUs) tripartites viennent d'être signés lundi à Rabat, est «sur la bonne voie», a affirmé la Directrice générale de l’Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM), Amina Benkhadra. Le projet du Gazoduc Nigeria-Maroc est sur la bonne voie à la faveur de la vision éclairée et des hautes orientations du roi Mohammed VI et du président nigérian Muhammadu Buhari, a-t-elle assuré dans une déclaration à la presse à l’issue de la cérémonie de signature des cinq MoUs entre le Maroc et le Nigeria, d’une part, et la Gambie, la Guinée Bissau, la Guinée, la Sierra Leone et le Ghana, d’autre part.

La signature par ces pays de ces mémorandums reflète leur détermination à accompagner ce projet qui sera bénéfique pour une région de quelque 400 millions d'habitants, a-t-elle ajouté, rappelant que ce projet vise à assurer l'intégration entre les pays du continent et d'accélérer leur développement socio-économique et leur approvisionnement en énergie propre. Se félicitant de l'accompagnement de la société nigériane (The National Nigerian Petroleum Compagny Limited, NNPC) pour la réalisation de ce grand projet, Amina Benkhadra a souligné que les pays signataires sont conscients de la valeur stratégique de ce gazoduc et de son importance majeure pour le développement du continent.

De son côté, le président directeur général (PDG) de la NNPC, Mallam Mele Kolo Kyari a indiqué que ces mémorandums permettront à chaque pays signataire d'apporter son soutien à la construction de l'infrastructure, tant pour le Gazoduc que pour le marché du gaz.

Ces mémorandums d'entente, à l'instar des MoUs signés avec la CEDEAO le 15 septembre 2022 et ceux signés avec la Mauritanie et le Sénégal le 15 octobre 2022, confirment l’engagement des Parties dans le cadre de ce projet stratégique qui, une fois achevé, fournira du gaz à l'ensemble des pays de l'Afrique de l’Ouest et permettra également une nouvelle voie d'exportation vers l'Europe, selon un communiqué conjoint des parties signataires.