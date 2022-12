Open d'Espagne de Kickboxing : 9 médailles dont 4 en or pour le Maroc

Le Maroc a décroché 9 médailles (4 or, 4 argent et 1 bronze) lors de l'Open d'Espagne de Kickboxing, organisé à Benidorm du 1er au 4 décembre courant. Les quatre médailles d'or ont été remportées par Roumaissa Bouarour dans la catégorie low kick (-56 kg seniors), Hicham Talhaoui dans la catégorie low kick (-67 kg seniors), Imrane Fahmi dans la catégorie kick light (-57 kg cadets) et Ayoub Karib dans la catégorie K-1 (-91 kg juniors).

S'agissant des quatre médailles d'argent, elles ont été décrochées par Mouatassim Fahmi dans la catégorie kick light (-47 kg cadets), Amine Aâzouzout dans la catégirie kick light (-63,5 kg juniors), et El Houssine Tahaddout (-84 kg seniors) qui a remporté deux médailles dans les catégories light-contact et kick light. Par ailleurs, la médaille de bronze est revenue à Bilal El Majidi dans la catégorie low kick (-60 kg juniors).

Les participants marocains à l'Open d'Espagne de kickboxing ont été encadrés par les cadres nationaux Youness Fahmi, Aziz El Khayyati, Mohammed El Aâraj, Et El Houssine Aït Tahaddout.