Sahara : De Mistura rencontre une diplomate américaine

L’envoyé personnel du secrétaire général des Nations unies pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura s’est réuni, lundi 5 décembre à Rome, avec la secrétaire d’Etat adjointe américaine chargée du Proche-Orient, Yael Lempert. Les deux parties «ont discuté des efforts de l'ONU pour faire avancer un processus politique crédible menant à une solution durable et digne au conflit du Sahara occidental», indique sur Twitter le Bureau du Proche-Orient au Département d’Etat.

