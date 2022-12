Gazoduc Nigéria-Maroc : De nouveaux pays de l'Afrique de l'Ouest rejoignent le projet

La réalisation du Gazoduc Nigéria-Maroc, avance. De nouveaux partenaires de l’Afrique de l’Ouest ont rejoint les deux fondateurs du projet. Rabat a accueilli, ce lundi 5 décembre, la signature de cinq mémorandums d’entente (MoUs) tripartites, respectivement et successivement entre le Maroc et le Nigeria, d’une part, et la Gambie, la Guinée Bissau, la Guinée, la Sierra Leone et le Ghana, d’autre part, rapporte la MAP.

Le premier MoU a été conclu par l’Office national marocain des hydrocarbures et des mines (ONHYM)) et la National Nigerian Petroleum Company Limited (NNPC) avec Gambia National Petroleum Corporation (GNPC-Gambie). Le deuxième mémorandum a été signé par l’ONHYM et la NNPC avec Petroguin-Guinée Bissau, alors que le troisième a été conclu par l'ONHYM et la NNPC avec la Société nationale des pétroles "Sonap" de la République de Guinée. Le quatrième mémorandum a été signé par l'ONHYM et la NNPC avec Petroleum Directorate of Sierra Leone "PDSL". Le cinquième MoU a été conclu par l'ONHHYM et la NNPC avec Ghana National Gas Company "GNGC".

Pour rappel, l’ONHYM et la NNPC ont signé, le 15 septembre à Rabat, un MoU avec la CEDEAO (Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest). Le 15 octobre à Nouakchott, les deux parties avaient conclu des accords similaires avec la Mauritanie et le Sénégal.

La réalisation de ce gazoduc bénéficie d’une attention particulière de la part du roi Mohammed VI. Ce chantier était au centre de son discours du 6 novembre à l’occasion de la commémoration du 47e anniversaire de la Marche verte. «Compte tenu de l’intérêt particulier que Nous portons au partenariat avec les Etats de l’ouest du continent, le Gazoduc Nigéria-Maroc représente pour Nous plus qu’un projet bilatéral entre deux pays frères. Notre souhait est qu’il soit plus largement un projet stratégique profitable à l’ensemble de la région de l’Afrique de l’ouest, dont la population dépasse 440 millions d’habitants», avait souligné le souverain.

Ce gazoduc longera la côte ouest-africaine depuis le Nigeria, en passant par le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d’Ivoire, le Liberia, la Sierra Leone, la Guinée, la Guinée Bissau, la Gambie, le Sénégal et la Mauritanie jusqu’au Maroc. Il sera connecté au Gazoduc Maghreb-Europe et au réseau gazier européen. Cette infrastructure permettra aussi d’alimenter les Etats enclavés du Niger, du Burkina Faso et du Mali.