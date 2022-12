Mondial 2022 : Walid Regragui «espère que l’Espagne ne saura pas quoi faire du ballon»

Le sélectionneur du Maroc, Walid Regragui, a dit espérer que «l’Espagne ne saura pas quoi faire du ballon». «Cela va être un match très difficile pour nous, contre l’une des meilleures équipes du monde sur le plan footballistique, avec beaucoup d’ambition, un des favoris pour la victoire finale. Mais on a des choses à faire valoir, on s’est bien préparé, on a un jour de récupération en plus…», a-t-il déclaré, ce lundi, à la veille du match prévu le 6 décembre contre la Roja, dans le cadre du Mondial 2022 qui se joue au Qatar.

Dans ses réponses à la presse, Regragui a exprimé son espoir de «créer la surprise, car, en étant honnête, si on élimine l’Espagne ce sera une belle surprise». «Ils ont l’ADN des grandes compétitions, qu’on n’a pas. Nous, ça fait 36 ans qu’on n’a pas joué un 1/8 de finale (défaite 1-0 contre la RFA en 1986). Pour l’instant, il n’y a pas eu de surprise, les grandes nations sont là», a ajouté le sélectionneur.

Revenant sur le match de poule entre le Maroc et l’Espagne au Mondial 2018 de Russie, l’entraîneur a déclaré : «On est là en compétition, on ne regarde pas ce qui s’est passé avant, ce négatif, c’est l’ancien Maroc. Quand on rentre dans ce mode revanche, ça ne fonctionne pas très bien.»

«Mon travail avec le staff est d’équilibrer les émotions, que [les joueurs] sentent que c’est un match pour l’histoire, mais qu’ils n’aient pas trop de pression», a encore ajouté le sélectionneur.

«L’Espagne est une des meilleures équipes du monde, ils savent ce qu’ils proposent et sont patients, avec une possession qui fait mal à l’adversaire, mais qui fait mal aussi au public, parfois.» Walid Regragui

Avec 70% de possession de balle en moyenne, y compris face à l’Allemagne et à la France, l’équipe espagnole risque de monopoliser le ballon. Pour le sélectionneur des Lions de l’Atlas, «il faut qu’on l’accepte» en s’adaptant au jeu.