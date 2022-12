Le Maroc accueille une conférence réunissant Israël et cinq autres pays arabes

Des responsables gouvernementaux, des universitaires et des experts politiques d’Israël et d'au moins six pays arabes se réuniront, ce lundi au Maroc pour une rencontre de trois jours sur l’éducation, la coexistence et les liens entre les peuples dans la région. Selon Axios, cette rencontre, organisée dans le cadre du Conseil atlantique et de l’initiative N7 de la Fondation Jeffrey M. Talpins, vise à trouver des idées et des propositions pratiques pour des projets gouvernementaux régionaux.

La même source rappelle que «la conférence N7 a été convoquée l’année dernière à Abu Dhabi» et a connu la présence de ministres d’Israël, des Émirats arabes unis, de Bahreïn, du Maroc, du Soudan, de l’Égypte et de la Jordanie. «L’idée était de soutenir les Accords d’Abraham et de créer un autre forum d’engagement entre Israël et les pays de la région», ajoute-t-on.

William Wechsler, directeur principal des programmes du Moyen-Orient au Conseil de l’Atlantique, a déclaré à Axios que la conférence, qui aura lieu du 5 au 7 décembre à Rabat, se concentrera sur des idées et des projets pratiques tels que la construction de plateformes pour les échanges régionaux d’étudiants et de jeunes et le renforcement de la tolérance religieuse.

Des sources bien informées ont confié que des experts des pays arabes et musulmans qui ne font pas partie des Accords d’Abraham et n’ont pas de relations diplomatiques avec Israël y assisteront en tant qu’observateurs. L’ambassadeur des États-Unis au Maroc, Puneet Talwar, ainsi qu’Andre Azoulay, conseiller du roi Mohammed VI, devraient également prendre la parole à la conférence ; «des représentants palestiniens sont également attendus».

«L’éducation et la coexistence sont importantes pour le processus de normalisation afin que les jeunes de la région puissent travailler ensemble», a déclaré Oren Eisner, président de la Fondation Jeffrey M. Talpins. Il a souligné que le but est de rédiger des propositions de politiques réalisables que les gouvernements de la région peuvent utiliser et mettre en œuvre.