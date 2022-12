Pour embarrasser l'Espagne, le Polisario organisera la 47e EUCOCO à Saragosse

Alors que la capitale allemande Berlin a abrité, les 2 et 3 décembre, la 46e édition de la «Conférence européenne de solidarité et de soutien au peuple sahraoui (EUCOCO)», le Front Polisario a annoncé une 47e édition. Celle-ci se déroulera l’année prochaine à Saragosse, en Espagne, a confié Oubi Bushraya Bashir, représentant du Front en Europe, à l’agence de presse du mouvement séparatiste.

«Alors qu’EUCOCO avait initialement choisi le nom de la ville française d’Ivry-sur-Seine pour accueillir les travaux de la prochaine édition de la conférence, le choix de Saragosse a été fait après que les représentants de cette ville dans le nord-est de l’Espagne ont été proposés», poursuit l’agence. Celle-ci rappelle que la ville espagnole a déjà accueilli, en 2004, la 30e édition du rendez-vous qui a réunis «400 personnes de 17 pays», notant que 220 personnes auraient pris part à l’édition de Berlin.

Le changement du lieu de la tenue de la prochaine EUCOCO est une tentative du Front d’embarrasser l’Espagne, après que son lobby a échoué à faire pression sur la coalition de gauche au pouvoir en Allemagne. Depuis la Déclaration conjointe du 7 avril dernier entre le Maroc et l’Espagne, dans laquelle celle-ci a réitéré sa nouvelle position sur la question du Sahara occidental, considérant l’initiative marocaine d’autonomie comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend, le Polisario ne rate aucune occasion pour tirer sur Madrid. Trois jours seulement après ladite déclaration, le mouvement séparatiste avait d'ailleurs opéré une nouvelle fuite en avant, en annonçant la «suspension» de ses «relations» avec l’Espagne. Une tentative qui s’est avérée veine.

Le gouvernement de Madrid est pourtant le premier donateur international d’aides humanitaires au profit des habitants des camps de Tindouf. En témoigne les 7 millions d’euros que l’exécutif Sanchez accordera au Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés pour l’achat de produits alimentaires et médicaments pour les camps en 2022.