Espagne : ABC condamné pour «atteinte à l'honneur et à l'image» de quatre musulmans

La chambre civile du Tribunal suprême en Espagne a ratifié, récemment, une condamnation prononcée par le tribunal de grande instance de Séville et du tribunal de première instance numéro 24, visant le journal espagnol ABC. Ce dernier a été reconnu coupable d'«atteinte à l'honneur et à l'image» d'un imam et de trois autres musulmans après avoir utilisé une photo d'une réunion pour illustrer l'arrestation d'un terroriste présumé. Selon Poder Migrante, le tribunal a ordonné au média espagnol de payer une indemnité de 10 000 euros pour quatre plaignants musulmans, de retirant la photo de son site et de publier le jugement de 13 pages dans le journal.

Les faits datent du 17 avril 2019 lorsque le journal publiait un article pour évoquer l’arrestation d’un terroriste présumé, en illustrant par une photo des quatre victimes Youssef Zian, Mohammad Alhamed, Ndemba Mbaye Samb et Mohammad Idrissi Alcaraz. Le média avait ajouté un titre – «Terrorisme djihadiste»- à ladite photo, ce qui aurait déclenché une avalanche d’insultes discriminatoires et racistes à l’encontre des quatre musulmans.

Le tribunal de Séville avait déjà reconnu le journal coupable pour avoir «causé un préjudice moral et porté atteinte à l’honneur et à l’image de quatre citoyens». Pour ceux-ci, qui se sont félicités du nouvel jugement, la justice espagnole a affirmé que «personne n’utilise l’image des musulmans pour créer la peur».

Le lien entre religion et terrorisme est l’une des principales formes d’islamophobie. En 2020, une enquête sur l’intolérance et la discrimination envers les musulmans en Espagne, coordonnée par l’Observatoire espagnol du racisme et de la xénophobie, a révélé que 9 musulmans sur 10 se sont sentis discriminés dans l’État. L’enquête a également alerté sur une escalade de l’islamophobie qu’elle attribue, selon les personnes interrogées, au discours de certains politiciens (74,5 %), aux attentats djihadistes (73,7 %) et aux représentations dans les médias (70,8 %).