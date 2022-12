Mondial 2022 : L'Espagne veut anticiper des émeutes après le match contre le Maroc

La police nationale espagnole a mis en alerte ses unités antiémeutes dans tout le royaume ibérique. Elle anticipe ainsi d’éventuelles perturbations de l’ordre public après le match des huitièmes de finale de la Coupe du monde qui opposera l’Espagne et le Maroc, ce mardi 6 décembre au Qatar. Selon la presse espagnole, les différentes directions ont été priées de faire une estimation des Marocains recensés dans chaque province et d’avertir à l’avance si elles estiment nécessaire d’envoyer des renforts.

Une anticipation qui se fait sur différents fronts. En effet, la Fédération espagnole des organisations religieuses islamiques (FEERI) s’est adressée à la communauté musulmane, en insistant dans son appel sur «le respect et la tolérance» en islam pour tenter de sensibiliser ceux qui prévoient déjà d'investir les rues.

FEERI et conseils locaux des imams mobilisés

Pour la FEERI, quel que soit le résultat de cette rencontre, la manifestation de la joie ou de la tristesse ne doit pas «entraîner des atteintes à l'ordre public, préjudiciables aux voisins ou au mobilier urbain». Cet appel de la FEERI est repris localement par plusieurs autres instances régionales.

Dans ce sens, le Centre des imams d'Almería a appelé les musulmans de cette province andalouse à «ne pas inciter à des activités» portant atteinte à l’ordre public. «Nous demandons à la communauté musulmane, en particulier à la communauté marocaine, de s’éloigner de tout comportement susceptible de perturber le bien commun et la coexistence entre les habitants (…) et nous lançons une invitation à créer ensemble une image décente de notre religion», poursuit le conseil. Ce dernier appelle aussi à «ne se laisser entraîner par aucun comportement qui ne respecte pas la légalité, applicable aux groupements non autorisés dans les rues» et va jusqu'à demander de «ne pas sortir les rues en masse pour célébrer et éviter les campagnes frénétiques menées sur les différents réseaux sociaux».

«Comme dans toute compétition sportive, le supporter espagnol a le droit de soutenir celui qu'il préfère sans provoquer l'équipe adverse. Le respect mutuel est obligatoire et nous devons donc éviter l'intolérance et les expressions grossières qui pourraient blesser nos voisins et amis, citoyens de ce pays», conclut l’appel.

«Sensibiliser la communauté marocaine»

En prévision du match Maroc-Espagne prévu mardi, les consulats du Maroc ont également pris le relai pour mobiliser les Marocains d’Espagne contre les émeutes. Dans ce sens, le Consulat du Maroc à Séville a insisté, dans une annonce consultée par Yabiladi, sur la nécessité de «sensibiliser la communauté marocaine pour adopter un esprit sportif, des valeurs nobles et un bon comportement, que soit le résultat du match». «Nous demandons à tout le monde d’éviter les lieux et infrastructures connaissant une concentration des supporters de l’équipe espagnole après le match, pour éviter des altercations susceptibles d’entraîner des affrontements, de provoquer des destructions des biens publics et privés et de menacer la sécurité des citoyens», conclut l’annonce.

La multiplication d’appels à la retenue à la veille du match Maroc-Espagne fait suite aux événements qu’ont connues Bruxelles et d’autres villes aux Pays-Bas après les matchs ayant opposé les Lions de l’Atlas à la Belgique et au Canada. Jeudi 1er, dix-huit personnes ont été interpellées au cours d’incidents à Bruxelles après la victoire du Maroc face au Canada (2-1) au Mondial de football, après que des centaines de personnes ont investi les rues de la capitale belge, où vit une importante communauté marocaine, pour fêter la qualification des Lions de l’Atlas pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde. A Anvers, 35 personnes ont été interpelées suite à des événements similaires, qui ont eu lieu également à La Haye avec six arrestations et à Amsterdam (Pays-Bas).

Des émeutes ont également eu lieu le 27 novembre dernier à Bruxelles, Amsterdam, Rotterdam et La Haye après le match contre le Maroc, qui s’est soldé par la victoire des Lions de l’Atlas par 2 buts à 0 contre les Diables rouges. Plusieurs voitures, moto et trottinettes ont ainsi été «volontairement caillassées et brûlées» alors que «le mobilier urbain a été en partie détruit», notamment dans la capitale belge.