Clichy-sous-Bois : Samira Tayebi devient la première maire d’origine marocaine en France

Première adjointe socialiste au maire de Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), Samira Tayebi a été élue maire, samedi 3 décembre 2022, par 30 voix sur 31 lors d’un conseil municipal. Succédant à Olivier Klein (Divers gauche), qui a été nommé en juillet dernier ministre délégué à la Ville et au logement, elle devient ainsi la première femme élue à la tête de la ville depuis 1947 et la première maire d’origine marocaine en France. A l’Espace 93, cette élection s’est d’ailleurs déroulée en présence d’un nombre important de membres de la communauté marocaine dans le pays, ainsi que de femmes et de citoyens issus de la diversité, parmi près de 400 personnes.

«Aujourd’hui, je pense à tout ce que nous avons accompli, à Clichy, depuis des années et j’en tire une grande fierté. Nous avons, avec l’équipe municipale beaucoup de travail devant nous au cours de ces prochains mois, et nous nous y attèlerons avec détermination», a déclaré Samira Tayebi à Yabiladi, au lendemain de cette élection. «Je mesure également toute l’ampleur des responsabilités qui sont les miennes, dorénavant, pour maintenir l’ambition donnée à notre ville et à ses habitants. J’y suis prête, car cette ville je lui dois beaucoup», a-t-elle ajouté.

Avant d’être élue maire, Samira Tayebi, 49 ans, a été première adjointe déléguée aux finances et aux affaires générales, dans cette ville de près de 28 000 habitants, d’un taux de pauvreté de 42% en 2019. Par ailleurs, Rachida Dati aura été la première maire originaire du Maroc à être élue dans un arrondissement de Paris, le septième, depuis 2008.

A partir de Clichy-sous-Bois, les banlieues françaises s’étaient embrasées en 2005, après la mort de deux adolescents, Zyed Benna et Bouna Traoré, électrocutés dans un transformateur électrique en tentant d’échapper à la police. Après son élection, Samira Tayebi, également enfant de Clichy-sous-Bois, a indiqué qu’elle devait beaucoup à cette ville.

La nouvelle maire a aussi exprimé sa fierté de continuer à être au service de ses habitants. Pour sa part, Olivier Klein, à la tête de cette mairie pendant onze ans, a salué l’attachement de sa successeuse à la ville, «sa grande humanité» et «son esprit d’équipe».