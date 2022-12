Championnat d'Afrique de karaté : 22 médailles dont 9 en or pour le Maroc

La sélection marocaine de karaté s’est distinguée lors du Championnat d'Afrique de cette discipline, qui s’est déroulé du 28 novembre au 4 décembre à Durban (Afrique du Sud), en occupant la deuxième place avec 22 médailles, dont 9 en or. Les 28 karatékas marocains représentant les catégories seniors, U21, juniors et cadets, ont réussi ainsi à rafler 9 médailles d’or, 7 d’argent et 6 de bronze.

La première place est revenue à l’Égypte avec 32 médailles, dont 19 d’or, 5 d’argent et 8 de bronze. La troisième place, quant à elle, est revenue à l’Algérie avec 15 médailles, dont 5 d’or, 6 d’argent et 4 de bronze. De son côté, la Tunisie s’est contentée de la 4e place avec 11 médailles, dont 3 d’or, 3 d'argent et 5 de bronze.

Près de 400 athlètes de 22 pays africains ont pris part à cet événement sportif continental organisé par l’Union des Fédérations Africaines de Karaté (UFAK). La dernière édition des Championnats UFAK a eu lieu l’année dernière en Égypte.