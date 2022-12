Mondial 2022 : Les médias de l’Algérie occultent l’exploit du Maroc et la joie des supporters

En Algérie et depuis le début du Mondial 2022, les médias officiels ont bien veillé à occulter les performances de la sélection du Maroc, et même la qualification au second tour. Au même moment, des Algériens célèbrent l’exploit des Lions de l’Atlas dans les rues de leur capitale et même à la frontière avec le royaume, ce qui est totalement absent aussi du traitement médiatique.