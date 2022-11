Dakhla : Ouverture de la 12e édition du Salon régional du livre et de l’édition

La 12e édition du Salon régional du livre et de l’édition de Dakhla-Oued Eddahab s’est ouverte, samedi à Dakhla, sous le thème du savoir comme enjeu de l’édification et porteur de l’identité de la nation et de son avenir, à l’initiative de la direction régionale de la Culture.

Cette manifestation met à l’honneur l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif. Elle a pour objectif de promouvoir la scène culturelle au niveau régional et de rapprocher le livre et la connaissance de la population locale, en mettant en valeur les dernières publications nationales.

Cette édition qui s’inscrit dans le cadre de la commémoration du 47e anniversaire de la Marche verte et du 67e anniversaire de la fête de l’Indépendance est initiée en coopération avec la wilaya de la région, le Conseil régional et la commune de Dakhla.

Ce rendez-vous se poursuit jusqu’au 26 novembre, marqué par la participation d’une trentaine d’exposants représentant des maisons d’édition nationales, des librairies locales et nationales et des établissements publics s’intéressant à l’édition et au livre, en plus des établissements universitaires dans la région.

S’exprimant à cette occasion, le directeur régional de la Culture, Mamoune El Boukhari a souligné que ce Salon est devenu un rendez-vous culturel annuel très attendu par les habitants de la région, mettant en exergue le programme éclectique riche et varié de cette édition.

L'accueil chaleureux réservé à l'Agence Bayt Mal Al-Qods reflète la place qu'occupe la ville sainte dans les cœurs des Marocains, ainsi que sa valeur spirituelle, historique et civilisationnelle, au point de constituer une composante de l'identité marocaine, a-t-il noté.

Dans une déclaration à M24, la chaîne d'information en continu de la MAP, le directeur chargé de la gestion de l'Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, Mohamed Salem Cherkaoui, a indiqué que ce Salon constitue une occasion pour l’Agence, le bras exécutif du Comité Al-Qods présidé par le roi Mohammed VI, pour présenter ses réalisations dans divers domaines sociaux dans la ville sainte, d’autant plus qu’il reflète la solidarité constante du peuple marocain avec le peuple palestinien frère.

Au programme de ce Salon, figurent la signature d’un ensemble de publications, des séminaires et la présentation de nouveaux livres, en plus d’activités récréatives et éducatives pour les enfants.

L’Agence Bayt Mal Al Qods participe également à ce salon avec un stand exposant ses plus récentes publications ainsi que l’organisation d’une table-ronde pour la présentation de celles-ci en présence de chercheurs marocains et palestiniens.

Le coup d’envoi de cette 12e édition du Salon régional du livre et de l’édition a été donné par le wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d’Oued Eddahab, Lamine Benomar, accompagné notamment de l’ambassadrice du royaume hachémite de Jordanie au Maroc, Jumana Souleiman Ali Ghneimat, d'élus et de personnalités civiles et militaires.