Tunisie : Faible présence du Maroc au sommet de la Francophonie

Loin est encore le bout du tunnel dans la crise diplomatique ouverte entre le Maroc et la Tunisie. L’accueil chaleureux réservé par le président Kaïs Saïed au chef du Polisario, Brahim Ghali, en août dernier lors la 8e édition du sommet Japon-Afrique (la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD)), pèse encore de tout son poids sur la reprise des relations entre les deux Etats maghrébins. En témoigne le faible niveau de la présence du royaume au sommet de la Francophonie, qui se tient les 19 et 20 novembre en Tunisie à Djerba.

Rabat y est représenté par «une délégation conduite par Mme Nadia El Hnot, directrice de la coopération et de l'action culturelles au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger et représentante personnelle du Chef de gouvernement auprès de l'Organisation Internationale de la Francophonie», rapporte la MAP. Mme. El Hnot a également pris part vendredi à la réunion ministérielle de l'organisation de la francophonie.

Traditionnellement, le Maroc envoie des ministres dits de souveraineté prendre part à ces rendez-vous. Par exemple, le ministre des Affaires étrangères, Salaheddine Mezouar, avait conduit la délégation marocaine au sommet de Dakar de 2014. Il avait donné, à cette occasion, lecture à un message du roi Mohammed VI aux participants.

A la 36e session de la conférence ministérielle de la francophonie, tenue en octobre 2019 à Monaco, Mohcine Jazouli, alors ministre délégué auprès du ministre Affaires étrangères, avait présidé la délégation marocaine. Lors de la 41e session extraordinaire de la conférence ministérielle de l’organisation de la francophonie, organisée en mai 2022 par visioconférence, le Maroc y était représenté par le chef de la diplomatie, Nasser Bourita.

Depuis l’affaire de l’accueil réservé, fin août, par Kaïs Saïed au chef du Polisario au sommet Japon-Union africaine, le royaume a rappelé pour consultations son ambassadeur à Tunis. La Tunisie a répondu par la même mesure.