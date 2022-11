FIFM 2022 : Un palmarès flamboyant qui célèbre l’universalité du cinéma

Le dix-neuvième Festival international du film de Marrakech (FIFM), qui s’est tenu du 11 au 19 novembre 2022, a été clôturé par la remise des prix aux films qui ont été choisis parmi les quatorze en lice cette année. Présidé par le cinéaste italien Paolo Sorrentino, le jury a décerné l’Etoile d’or au réalisateur iranien Emad Aleebrahim Dehkordi, pour son premier long-métrage «Chevalier noir».

Le Prix du jury est revenu ex-aequo à «Alma Viva» de Cristèle Alves Meira (France-Portugal) et «Le Bleu du Caftan» de Maryam Touzani (Maroc). Celui de la mise en scène a été décerné à «Foudre» de Carmen Jacquier (Suisse). Le prix d’interprétation féminine a distingué Choi Seung-Yoon pour son rôle dans «Riceboy Sleeps» d’Anthony Shim (Canada). Le prix d’interprétation masculine est quant été attribué à Arswendy Bening Swara, pour son rôle dans «Autobiography» de Makbul Mubarak (Indonésie).

En plus du président, le jury de cette édition était composé de l’actrice britannique Vanessa Kirby, l’actrice allemande Diane Kruger, le réalisateur australien Justin Kurzel, la réalisatrice et actrice libanaise Nadine Labaki, la réalisatrice marocaine Laïla Marrakchi et l’acteur français Tahar Rahim, rappelle un communiqué des organisateurs. Un total de quatorze films a été en compétition officielle, représentant quatorze pays de cinq continents (Australie, Brésil, Canada, France, Indonésie, Iran, Maroc, Mexique, Portugal, Suède, Suisse, Syrie, Tunisie, et Turquie).

Cette édition a pu réunir un large public pour les différentes sections, avec 150 000 spectateurs ayant assisté à 124 projections de films au Palais des congrès, au cinéma Colisée, sur la place Jemaâ El Fna et au musée Yves Saint Laurent. Aussi, près de 5 000 enfants et adolescents ont assisté aux projections consacrées au jeune public, selon les organisateurs.