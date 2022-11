FIFM 2022 : «Riceboy Sleeps» d’Anthony Shim primé pour la meilleure interprétation féminine

Premier long-métrage de l’acteur, metteur en scène et réalisateur canadien Anthony Shim, «Riceboy Sleeps» a reçu le prix de la meilleure interprétation féminine au 19e Festival international du film de Marrakech (FIFM), tenu du 11 au 19 novembre 2022. Présidé par le cinéaste italien Paolo Sorrentino, le jury a ainsi primé l’actrice coréenne Choi Seung-Yoon, qui a incarné So-Young, une jeune mère qui va migrer seule au Canada, avec son enfant en bas âge. Lors de la cérémonie de remise des prix, l’artiste, qui est à son premier rôle au cinéma, a remercié «le roi Mohammed VI ainsi que les organisateurs du FIFM pour l’invitation, qui a permis à ce long-métrage d’avoir sa place lors de cet événement».

«Je voudrais aussi remercier ma famille, Anthony Shim, pour sa confiance en moi comme personne ne l’a eue avant à mon égard, au cinéma. Ma participation à ce film, partant initialement d’une aventure dans laquelle je me suis engagée, est désormais plus que cela, grâce à cette récompense qui est pour moi une belle reconnaissance. Notre film portraitise des histoires qui, à notre sens, doivent être racontées. Merci à toutes et tous», a-t-elle encore déclaré.

«Riceboy Sleeps» est fortement inspiré du vécu personnel d’Anthony Shim, né en Corée, qui a migré avec sa mère au Canada, après le décès du père. Lors de ce 19e FIFM, la plus longue ovation après une projection est allée au réalisateur et à l’équipe du film, indiquant combien les festivaliers et les professionnels en ont été conquis. Auprès de Yabiladi, dans le cadre de l’événement, le cinéaste a confié sa volonté de «raconter des histoires spécifiques, personnelles et partant d’expériences humaines, mais d’une manière qui permette d’unir les gens de partout».

«Pour moi, les meilleures créations sont celles qui nous connectent, tous différents socialement et culturellement, par le langage des émotions. Après la projection au FIFM, beaucoup de spectateurs m’ont exprimé leur ressenti commun par rapport à telle ou telle situation vue dans le film et vécue avec un proche. C’est la meilleure récompense pour un réalisateur», nous a-t-il indiqué.