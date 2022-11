Mondial 2022 : Le Maroc dans le top 10 des achats de billet et de réservations d'hôtel au Qatar

Le Maroc figure dans le top 10 en termes d'achat de billets de la Coupe du monde Qatar 2022 et de réservations d'hôtel, a indiqué l'ambassadeur du royaume à Doha, Mohamed Setri. Invité de l'émission Qatar Jahiza, diffusée sur la chaîne BeIn Sports, le diplomate a noté que cet événement connaîtra une présence record du public national, composé des supporters qui feront le voyage et des concitoyens vivant au Qatar, dans les pays voisins et ailleurs.

Les supporters marocains feront la différence avec l'ambiance qu'ils vont créer dans les stades qataris, a-t-il ajouté, expliquant que cette présence du public marocain émane de la passion du peuple marocain pour le football et de son amour pour l'équipe nationale. Le public marocain sera actif également dans le cadre de l'initiative «Alliance des supporters arabes», qui encourage les autres sélections arabes, ce qui reflète «notre attachement à notre identité arabe et à notre unité», a souligné Mohamed Setri.

Sous l'égide du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, l'ambassade du Maroc au Qatar a mobilisé tous ses moyens pour accompagner le public marocain qui assistera à cet événement sportif mondial, a-t-il poursuivi.

Il a, de même, mis en avant les efforts déployés par le président de la Fédération royale marocaine de football Fouzi Lekjaa, soucieux de garantir toutes les conditions de réussite à la Sélection nationale, y compris l'hébergement de qualité et les terrains d'entraînement. Le diplomate marocain s'est également félicité des conditions d'accueil de la délégation marocaine, saluant le professionnalisme des autorités qataries.

Notant que le Qatar surprendra le monde avec une édition de Coupe du monde exceptionnelle et réussie à tous les niveaux, l'ambassadeur marocain a indiqué que l'Etat du Qatar et avec lui les Arabes, prouveront lors de cette édition et des manifestations parallèles que les arabes sont capables de relever les défis.