iCAN 2022 : L’UM5 médaillée d’or et prix de l’excellence

L'Université Mohammed V de Rabat (UM5) a remporté, à travers son Centre d’innovation technologique de l’Ecole Mohammadia d’ingénieurs (EMI), la médaille d’or et le prix de l’excellence au Concours International de l’Invention et de l’Innovation iCAN 2022, tenu récemment à Toronto, au Canada.

Ces distinctions ont été décernées aux inventeurs et innovateurs Pr. Hassan Ammor, directeur du Centre d’innovation technologique de l’EMI, et son doctorant Redouane Karli, pour leur projet innovant 'A New Smart Microwave Imaging Scanner For Breast Cancer Detection', a indiqué l’UM5 dans un communiqué, expliquant qu’il s’agit du 'premier scanner intelligent marocain efficace, pas nocif et à bas coût pour la détection du cancer du sein'.

A cette occasion, le président de l’UM5, Mohammed Rhachi a félicité chaleureusement et avec fierté les inventeurs et innovateurs pour les résultats obtenus et salué les efforts déployés par les staffs pédagogique et administratif pour assurer un encadrement honorable et de qualité.

Il a aussi mis l’accent sur la qualité de l’enseignement, de la recherche et de l’innovation au sein de l’UM5, qui répond aux exigences du présent et de l’avenir et prépare les lauréats de l’Université à mieux faire aux demandes d’un marché de plus en plus exigeant.

Organisé par la Toronto International Society of Innovation & Advanced Skills (TISIAS) en collaboration avec l’International Federation of Inventors’ Associations (IFIA), la World Invention Intellectual Property Associations (WIIPA) et l’Innovation Initiative Co-operative Inc (ICO), ce concours, rappelle le communiqué, a connu la participation de 81 pays et régions et plus de 700 inventions et innovations.