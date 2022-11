Nador : La Cour d’appel alourdit à 3 ans les peines de 14 migrants arrêtés le 24 juin

La Cour d’appel de Nador condamné un groupe de 14 migrants à 3 ans de prison ferme, à la suite des arrestations survenues lors de la tentative de traversée de la clôture de Melilla, le 24 juin dernier. Les peines de ce groupe ont ainsi été allourdies, après une condamnation en première instance à huit mois de prison, selon l’avocat de la défense, Mbarek Bouyerek contacté par l’agence de presse espagnole EFE.

Les migrants ont été reconnus coupables de «séjour illégal au Maroc, usage d’armes dans des conditions mettant en danger la sécurité des personnes et des biens, facilitation de l’accès au territoire marocain de manière clandestine et répétitive, violence contre des agents publics», selon l’agence de presse. Auprès de la même source, l’avocat a aqualifié ces sanctions de «sévères», tout en soulignant que ses clients ont nié les faits reprochés, le long des procès en première instance et en appel. Jusqu’ici, près de 80 migrants auront comparu devant les tribunaux de Nador. En appel, la plupart ont été condamnés à des peines allant de 2 à 3 ans de prison ferme chacun.

Les violences survenues le 24 juin dernier, lors de la tentative de traversée de l’intervention des forces publiques, ont fait au moins 23 morts et 77 blessés parmi les migrants, ainsi que 140 blessés parmi les agents marocains, selon le bilan officiel.