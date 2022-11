Le drapeau du Maroc sur l’esplanade du parlement de l’Ontario pour l'Indépendance

Le drapeau du Maroc a été hissé par l’Assemblée législative de la province de l’Ontario et par la mairie de la ville de Toronto, capitale de cette province canadienne, à l’occasion du 67e anniversaire de la fête de l'Indépendance du royaume. La cérémonie de levée a eu lieu jeudi, en présence du président de l’Assemblée législative d’Ontario, Ted Arnott, du député provincial, Sheref Sabawy, du Consul général marocain à Toronto, Rachid Zine, des présidents des associations marocaines de confessions juive et musulmane, ainsi que d’autres personnalités du gouvernement de cette province du centre-est du Canada.

Intervenant à cette occasion, Ted Arnott a fait part de ses félicitations au Maroc et au peuple marocain au nom des membres de l’Assemblée législative de l’Ontario, en rappelant que cette occasion coïncide avec le 66e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques avec le Canada, exprimant ainsi son appréciation des bonnes relations entretenues entre les deux pays. Le président de l’Assemblée législative de la province canadienne, a en outre, souligné l’engagement de part et d’autre à renforcer la coopération dans les domaines d'intérêt commun.

Le Consul général du Maroc à Toronto a rappelé, pour sa part, que la célébration de l’anniversaire de la fête de l’Indépendance est une occasion pour commémorer la symbolique d'une épopée nationale historique et ses grands enseignements de patriotisme et de dévouement dans la défense de la patrie et de ses valeurs sacrées.

Rachid Zine a en outre mis en avant le rôle important de la diaspora marocaine pour contribuer à dessiner l'identité unique et plurielle de la ville de Toronto, relevant que la cérémonie de levée du drapeau marocain est une tradition qui incarne des valeurs communes entre le Canada et le Maroc, visant la consolidation de la diversité culturelle et du vivre-ensemble.