Depuis Ceuta, le gouvernement espagnol défend les «bonnes relations» avec le Maroc

«Ceuta bénéficiera de la nouvelle étape dans les relations entre l’Espagne et le Maroc». Le message a été martelé, ce vendredi dans la ville, par le ministre de la Présidence, Félix Bolaños, rapportent des médias ibériques.

Les bonnes relations avec le Maroc constituent une «perspective très favorable et positive pour l'autonomie de Ceuta», a-t-il affirmé lors de la cérémonie d’investiture du nouveau Délégué du gouvernement, García Rodríguez, en remplacement à la destituée Salvadora Mateos.

Sur le problème des frontières avec le Maroc, le ministre a souligné qu’il «s’agit d’un défi et nous devons parvenir à une frontière moderne et un bureau de douane commerciale opérationnel». Un objectif dont la réalisation reste tributaire de la qualité des liens entre Rabat et Madrid. «Il est important d'avoir de bonnes relations de voisinage et une grande collaboration avec le pays voisin. Ceuta a une opportunité de développement historique», a-t-il indiqué.

Pour rappel, Félix Bolaños avait défendu l’appui de Pedro Sanchez à l’initiative marocaine d'autonomie au Sahara occidental. «Nous allons avoir une bonne relation avec le Maroc. Nous allons avoir une relation stable, dans laquelle il (le Maroc, ndlr) s'engage à collaborer contre la traite des êtres humains et contre l'immigration illégale», avait-il déclaré au lendemain de la publication, le 18 mars, par le cabinet royal de la lettre du chef du gouvernement espagnol au roi Mohammed VI.