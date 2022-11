Maroc : Le Syndicat national de la presse marocaine fustige le Wali de Casablanca-Settat

Le Syndicat national de la presse marocaine (SNPM) a critiqué, ce vendredi, le Wali de la région Casablanca-Settat pour son «comportement» envers les photojournalistes. «Dans un comportement inacceptable, et ne convenant pas à un représentant d'une institution constitutionnelle comme la Wilaya de la région de Casablanca-Settat, le Wali de la région a insulté un groupe de collègues photojournalistes, qui étaient en train de couvrir les activités de la prise de fonction du nouveau président du Tribunal administratif de Casablanca», indique le syndicat dans un communiqué.

L’instance critique ainsi une «atteinte aux compétences des représentants de l'autorité judiciaire de la région», accusant le Wali de s’être «pris» à des confrères photographes, tentant de les expulser et de les empêcher d'exercer leurs fonctions, en répétant une phrase dégradante (dégagez !, ndlr)». Un comportement qui «contredit la nouvelle conception du pouvoir», alors que «le wali de la région est censé être capable de communication et de compétences pédagogiques», poursuit le communiqué.

Le SNPM exprime, dans ce sens, sa solidarité inconditionnelle avec les photographes «victimes de ce comportement qui exprime un esprit autoritaire et transcendant». «Le Syndicat national de la presse marocaine alerte sur la gravité de l'escalade des agressions contre les journalistes dans l'exercice de leurs fonctions ou à cause d'elles, notamment les confrères photographes professionnels, et renouvelle son appel à la cohésion du corps professionnel journalistique afin de de respecter et d'apprécier le travail de tous les travailleurs et travailleuses du domaine des médias», conclut-on.