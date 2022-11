Maroc : Lancement d'un projet de déminéralisation des eaux saumâtres à Oujda

Une cérémonie a été organisée, vendredi à Oujda, pour lancer les travaux de réalisation d'une station de déminéralisation des eaux saumâtres provenant des forages de la ville exploités par la Régie autonome intercommunale de distribution d'eau et d'électricité d'Oujda (Radeeo), et ce à l'occasion de la célébration du 67e anniversaire de la Fête de l'indépendance.

Le projet, dont le coup d’envoi a été donné par le Wali de la région de l'Oriental, gouverneur de la préfecture d'Oujda-Angad, Mouad El Jamai, en présence notamment des représentants des services décentralisés, des élus et des autorités locales, s'assigne pour objectif la déminéralisation des eaux souterraines, l'amélioration de la qualité de l'eau potable, ainsi que la préservation de la capacité productive de la Régie en termes de l'eau. Ce projet, dont le coût global est estimé à plus de 46,5 millions de dirhams (MDH), comprend la mise en place d'une station de déminéralisation des eaux saumâtres pour un débit global de 150 litres par seconde (l/s) au niveau de Oued Nachef, l'installation d'équipements d'osmose inverse, ainsi que d'équipements hydroélectriques et électriques, en plus de la réalisation d'infrastructures et d'installations connexes.

Dans une déclaration à M24, la chaîne d'information en continu de la MAP, le chef du service exploitation à la Radeeo, Farid Benseddik, a indiqué que ce projet revêt un caractère important, eu égard au phénomène de salinité qui affecte les eaux de la nappe phréatique à cause de la sécheresse et au déficit pluviométrique que connaît la région de l’Oriental. La station, d'une capacité de production de 150 l/s (soit 540 mètres cubes par heure), et qui disposera de la technologie d'osmose inverse adoptée dans la plupart des stations de dessalement d'eau de mer ou de déminéralisation des eaux souterraines, permettra l'exploitation d'autres forages à partir de la nappe locale, a-t-il précisé, notant qu'elle sera mise en place au niveau des réservoirs d'eau situés à l'Ouest de la ville, d'une capacité de 14 000 mètres cubes.

Et de souligner que la réalisation de ce projet permettra d'avoir un débit supplémentaire, en plus de celui provenant du barrage Machraa Hammadi par le canal de traction qui s’étend sur une longueur de 80 kilomètres et qui représente environ 50% des besoins annuels en eau potable de la ville.