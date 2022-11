Maroc : La 1ère édition des Journées Carrefour Vert du 22 au 24 novembre à Rabat

La première édition des journées «Carrefour Vert» (Green Crossroads) du Programme Partenariat d'Action en faveur de l’Économie Verte (PAGE), se tiendra du 22 au 24 novembre à Rabat, annoncent vendredi les organisateurs. Cette édition sera tenue sous le thème «Economie verte au Maroc : Enjeux et Opportunités».

Organisé par l’ONUDI, le PNUE, le PNUD, l’OIT et UNITAR en partenariat avec le ministère de la Transition énergétique et du développement durable en tant que Point Focal national, cet évènement sera l’occasion de présenter les recommandations de l’étude sur l’économie verte menée dans le cadre de ce Programme, et définir en concertation avec les parties prenantes le futur plan d’action du Programme qui sera déployé au niveau national par les agences onusiennes partenaires, selon la même source.

Le Programme PAGE est un mécanisme qui met au service des pays bénéficiaires les expertises complémentaires de cinq agences des Nations unies pour créer des synergies et optimiser les compétences dans leurs réponses aux besoins du pays. A travers cette rencontre avec les principaux acteurs, bailleurs et parties prenantes, PAGE ambitionne d'être un catalyseur de projets et d'idées pour accélérer la transition du Maroc vers une économie verte, et donner suite aux recommandations de l’étude de cadrage sur l’économie verte qui sera le fondement de l’action à venir pour le Programme, fait-on savoir. Plusieurs questions cruciales seront traitées dans ce cadre, notamment l’eau, l’énergie, la valorisation des déchets, la fiscalité verte et la biodiversité, entres autres, indique le communiqué.