Allemagne: Le Maroc représenté par deux équipes aux olympiades de robotique

Les équipes AUI Mechatronics et Smart Builders représentent le Maroc aux phases finales de l'Olympiade internationale de robotique WRO 2022, qui se tiennent, du 17 au 19 novembre, à Dortmund, en Allemagne. L'équipe AUI Mechatronics participe dans la catégorie des futurs innovateurs Senior, tandis que Smart Builders concourt dans la catégorie RoboMission/élémentaire, indique un communiqué de l'Association LOOP for Science And Technology.

Les deux équipes, âgées entre 9 et 19 ans, affronteront d'autres équipes de près de 73 pays, après avoir remporté les premières places dans les catégories précitées qualificatives pour les finales, lors des qualifications nationales organisées en juin dernier à Casablanca par Robots and More en partenariat avec l'association LOOP for Science And Technology et George Washington Academy, explique le communiqué.

Selon le document, World Robot Olympiad est un programme de robotique dont la mission est d’aider les jeunes à développer leur créativité et leurs compétences en résolution de problèmes de manière amusante et engageante à travers des compétitions de robotique dans quatre catégories différentes pour les étudiants âgés de 8 à 19 ans.

Le programme est mené par l'Association World Robot Olympiad, une organisation indépendante à but non lucratif qui s'assigne pour objectif de promouvoir la robotique dans l’enseignement des STEM dans le monde entier.