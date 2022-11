L'investissement de la diaspora marocaine au centre d'une rencontre en Finlande

Le rôle des investissements de la diaspora marocaine et africaine dans la relance économique et le développement ont été au centre d'une rencontre organisée, mercredi à Helsinki, par l'ambassade du Maroc en marge de la 7e édition du forum Think Africa. Ce forum, placé sous le thème «Changeons de perspectives», vise à intensifier le dialogue entre les sociétés civiles africaines et finlandaises pour inventer des solutions aux multiples défis communs, créer les conditions d’échanges libres, transparents et apaisés entre les deux parties et œuvrer au développement partagé de nouveaux outils de coopération.

Intervenant lors de cette rencontre initiée sous le thème «Engager la diaspora dans la relance économique et le développement à travers l’investissement : implications, défis et perspectives», l'ambassadeur du Maroc en Finlande, Mohamed Achgalou a rappelé les hautes instructions du roi Mohammed VI pour la création d’un mécanisme chargé d’accompagner les compétences et les talents marocains à l’étranger et d’appuyer leurs initiatives et leurs projets.

L'ambassadeur a souligné que les 5 millions de Marocains vivant à l'étranger constituent un levier majeur aux efforts de développement du pays, ajoutant que la diaspora marocaine est placée au cœur des préoccupations des autorités marocaines qui ont mis en place une série de mécanismes pour encourager et soutenir leurs initiatives d'investissement. Il a soutenu que pour le Royaume, il est important d’appuyer les projets d’investissements de sa diaspora, faisant valoir que les autorités marocaines sont disposées à accueillir les MRE et à faciliter l’aboutissement de leurs projets d’investissements aussi bien au Maroc que dans le reste du continent.

Il a, dans ce contexte, affirmé que le Maroc est encouragé dans cette approche par le potentiel crucial de la diaspora qu’il faudrait redynamiser à travers le lancement d'initiatives d’appui et de stimulation dans les pays d’origine dans lesquels les investissements marocains fonctionnent parfaitement et consacrent la coopération Sud-Sud, appelée à se développer davantage avec la contribution de la diaspora.