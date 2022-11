Eau et assainissement : L’ONEE et la société israélienne Mekorot signent un MoU

Un mémorandum d’entente (MoU) a été signé, jeudi à Marrakech, entre l’Office nationale de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) et la compagnie nationale des eaux d’Israël (Mekorot). La signature, qui s’est déroulée en marge du Forum mondial de l’investissement 2022, établira un cadre pour le développement de la coopération entre les deux institutions dans les domaines de l’eau potable et de l’assainissement liquide, rapporte la presse israélienne.

Cet accord, signé par le président de Mekorot, Yitzhak Aharonovitz, et le directeur général de l’ONEE, Abderrahim El Hafidi, permettra aux deux sociétés de travailler ensemble pour promouvoir des activités de coopération conjointes dans les domaines du dessalement de l’eau de mer, de l’amélioration des performances, de l’assainissement liquide, de la gestion des systèmes numériques et la R&D et innovation. «Les Accords (d’Abraham, ndlr) ont ouvert de nouvelles opportunités et des horizons d’affaires pour [Mekorot]. L’entreprise a l’intention de saisir ces opportunités avec une abondance de solutions pour les économies de l’eau des pays voisins [et] éloignés», a déclaré Amit Lang, PDG de Mekorot.

La presse israélienne souligne que le Maroc bénéficiera grandement des innovations d’Israël dans la technologie de l’eau, alors que le royaume est confronté à la sécheresse et au stress hydrique. «Il y a une énorme opportunité de travailler sur l’assainissement rural et l’assainissement décentralisé, mais aussi de trouver des solutions peu technologiques pour démocratiser ce genre de solution dans les zones rurales du Maroc», a confié Salma Bougarrani, cofondatrice et PDG de Green Watech, une organisation marocaine dédiée au développement et à la promotion de solutions d’assainissement de l’eau accessibles dans tout le pays.

La signature de jeudi fait suite à un protocole d’entente similaire qui a été signé en décembre 2020 entre le Royaume du Maroc, représenté par le ministère de l’Équipement et de l’eau, et l’État d’Israël, représenté par le ministère des Ressources en eau.