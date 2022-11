Maroc-France : Le président du CFCM salue l'expérience marocaine dans le domaine religieux

L’importante expérience marocaine dans la gestion cultuelle et religieuse est «une inspiration» pour le Conseil français du culte musulman (CFCM), a indiqué, jeudi à Rabat, son président Mohamed Moussaoui. «L’expérience marocaine est importante et intéressante à observer et à analyser et permet de nous enrichir dans notre organisation du CFCM», a-t-il affirmé lors d’une rencontre organisée par la Fondation Diplomatique, à l’occasion de la Journée internationale pour la tolérance.

Dans cette optique, l’expérience marocaine se traduit par la présence de la Commanderie des Croyants, visant à protéger et à préserver la liberté et l’égalité, a-t-il soutenu, mettant l’accent sur le rôle de la Commanderie à «mettre à l’abri le religieux et le politique, en garantissant que le politique ne prendrait jamais le dessus sur le religieux et que le religieux ne soit jamais instrumentalisé par le politique». De fait, le Royaume «a pu se protéger des aléas de l’alternance politique», a-t-il poursuivi, faisant observer qu'au Maroc, «les communautés juive et chrétienne jouissent de la liberté de culte».

Dans cette même veine, le président du CFCM a salué l'expérience marocaine en matière de coopération internationale dans le domaine religieux, relevant la position dont jouit le Royaume à l'échelle internationale dans ce domaine, notamment dans la formation des imams et des prédicateurs. Il s'est également félicité du rôle du Conseil français du culte musulman dans «l'encadrement religieux et culturel des jeunes musulmans, hommes et femmes, y compris les Marocains du monde, veillant à la préservation de l'identité marocaine et la réalisation de leur équilibre spirituel».

Cette rencontre a été marquée par la présence de nombreux ambassadeurs accrédités au Maroc, ainsi que du Secrétaire général du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger, Abdellah Boussouf.