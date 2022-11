ONU : Le Maroc vote pour un texte condamnant les violations des droits de l’Homme en Iran

A la 3e Commission des Nations unies, le Maroc a voté, mercredi, en faveur d’une résolution condamnant les violations des droits de l’Homme en Iran. Le texte déposé par la République Tchèque a été adopté par 79 voix pour, 28 contre et 68 abstention. Le royaume était le seul pays de la région du Grand Maghreb à prendre une telle position, alors que l’Algérie, la Tunisie, la Libye et la Mauritanie ont opté pour l’abstention. Et il en est de même pour l’Egypte, le Qatar, les Emirats arabes unis ou encore le Koweït. En revanche, l’Arabie saoudite et le Bahreïn ont emboîté le pas au Maroc.

L’alignement de Rabat sur les positions des pays occidentaux était prévisible. Depuis plusieurs années, le royaume accuse l’Iran de soutenir militairement le Front Polisario. «Le régime iranien est le sponsor officiel du séparatisme et des groupes terroristes dans un certain nombre de pays arabes. L’appui de Téhéran à des acteurs non étatiques armés, représente une menace pour la paix régionale et internationale», a dénoncé en octobre le ministre des Affaires étrangères marocain, Nasser Bourita.

«L’acquisition par ces acteurs non-étatiques, grâce à l’appui à l’Iran, d'armes et de techniques sophistiquées, tels que les drones armés. C’est un phénomène très dangereux et menace la paix régionale et internationale», a-t-il souligné dans des déclarations à la presse.

Le Maroc accuse l’Iran de fournir des drones au Polisario. Rabat a rompu ses relations avec Téhéran, le 1er mai 2018.