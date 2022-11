Maroc : «CLIMTNA», une campagne de sensibilisation au changement climatique

Une rencontre Youth Meets EU entre jeunes marocains et ambassadeurs européens axée sur les bonnes pratiques de leurs pays et gouvernements respectifs en matière de changement climatique et de transition verte a été organisée, mercredi à Rabat, à l'initiative de la délégation de l’Union européenne (UE) au Maroc en partenariat avec Hit Radio.

Organisée en collaboration avec Global Shapers et l’Association des enseignants des sciences de la vie et la terre Maroc (AESVT), cette rencontre vise un échange entre ces jeunes et des diplomates européens sur les initiatives lancées par leurs pays en matière de transition climatique.

Marquant le lancement de la deuxième campagne CLIMTNA de sensibilisation au changement climatique, cet événement s’inscrit dans le cadre de la Semaine de la diplomatie climatique, organisée du 14 au 18 novembre par l’Union européenne et ses partenaires au Maroc, au moment où les leaders de la planète sont réunis à la COP27 en Egypte pour décider des actions communes à prendre pour protéger l’avenir de la planète et des générations futures et alors que l’impact du changement climatique sur nos modes de vie devient une réalité.

Parmi les initiatives européennes présentées lors de cette rencontre figurent les villes intelligentes et mobilité verte en Allemagne, l’économie circulaire en Finlande, l'électrification verte de la Sardaigne et Agritech en Italie outre la construction du plus grand parking à vélos du monde à Utrecht aux Pays-Bas.

Il s’agit aussi du rôle pilote de l’UE en matière de transition climatique et de l’action environnementale de la Hongrie. S’exprimant à cette occasion, l’ambassadrice de l’Union européenne au Maroc, Patricia Llombart Cussac a souligné l’importance de rencontrer et d’écouter la jeunesse pour comprendre comment elle aperçoit les défis du changement climatique, soulignant que le Maroc et l’UE peuvent travailler mieux sur cette question dans le cadre d’un partenariat de prospérité partagée.