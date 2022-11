Guerre en Ukraine : Le Maroc absent lors du vote à l’ONU d’une résolution condamnant la Russie

L’Assemblée générale de l’ONU a voté, mardi, une résolution, non-contraignante, intitulée «Agression contre l’Ukraine : recours et réparation». Le texte, adopté par 94 voix en sa faveur, 14 contre et 73 abstentions, instaure un mécanisme de réparation par la Russie des destructions humaines et matérielles causées par son invasion de l’Ukraine. «Il faut établir, en coopération avec l'Ukraine, un mécanisme international aux fins de réparation des dommages» et «un registre international des dommages qui servira à recenser, documents à l’appui» les preuves.

Le Maroc n’a pas pris part à l’opération de vote, au même titre que le Venezuela, le Burkina Faso et l’Azerbaïdjan. Depuis le début du conflit, le 24 février, le Maroc n’a cessé d’adresser des signaux en direction de Moscou attestant de sa neutralité. En témoignent ses absences à l'occasion de votes de résolutions par l’Assemblée générale des Nations unies condamnant l’intervention militaire russe, les 2 et 24 mars, et une troisième, le 7 avril, décrétant la suspension de la Russie du Conseil des droits de l’Homme de l’ONU. Un texte pourtant à l’initiative des Etats-Unis, considérés comme «alliés traditionnels» du Maroc.

Après 9 mois de guerre, le royaume a adhéré une seule fois à une initiative dénonçant une décision de la Russie. Ce fut le 12 octobre à l’Assemblée générale de l'ONU où il a voté en faveur d’une résolution condamnant l'annexion par Moscou de provinces ukrainiennes.