La ministre espagnole de la Défense se rend à Ceuta après une parenthèse de 25 ans

La ministre espagnole de la Défense, Margarita Robles, se rend ce jeudi à Ceuta. Le dernier déplacement d'un titulaire du maroquin de la Défense dans l'envlave espagnole en territoire marocain remonte à 1997, effectué alors par Eduardo Serra. C’était sous le gouvernement que présidait José Maria Aznar. C’est dire l’importance de ce déplacement pour l’exécutif Sanchez.

Mme. Robles a «un agenda interne et éminemment militaire avec une partie de la garnison locale, composée d'un peu plus de 3.000 soldats», révèlent des sources consultées par Europa Press. En revanche la presse locale à Ceuta explique la présence de la ministre de la Défense par la concession, dans la cadre de la mise en place d’un plan de développement gouvernemental de Ceuta et Melilla, de terres appartenant à son département.

Cette visite intervient, deux semaines, après la publication de l’annonce de l’inauguration par les Forces armées royales (FAR) d’un nouveau commandement militaire à Al Hoceima. Son champ d’action se situe entre Al Hoceima et Moulay Bousselham, relevant de la région Rabat-Salé-Kenitra.

Pour rappel, la ministre espagnole de la Défense avait déclaré, en décembre 2021, que «la présence militaire actuelle à Ceuta et Melilla est suffisante».