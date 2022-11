Maroc : Ryanair base un avion supplémentaire à Marrakech

Ryanair annonce le renforcement de son programme hivernal, avec un avion supplémentaire basé à Marrakech, pour ainsi totaliser 11. Le transporteur aérien low-cost dispose déjà de deux autres bases au Maroc, à savoir Fès et Agadir, en desservant aussi Rabat et Tanger. «Au total, la compagnie annonce qu’elle desservira 129 liaisons dont 11 nouvelles destinations. Au tableau des nouvelles lignes : Agadir sera reliée à Rome, Francfort Hahn et Valence ; Marrakech à Limoges et Gran Canaria ; Fès à Alicante et Clermont Ferrant ; Rabat–Salé à Rome et Toulouse et Tanger à Rome et Londres», selon la plateforme spécialisée Tour Mag, citant un communiqué de Rayanair.

«Avec un investissement supplémentaire de 100 millions de dollars cet hiver, suite à l’ajout d’un sixième avion basé à Marrakech», l’investissement de Ryanair atteint désormais 1,1 milliard de dollars, a ajouté l’entreprise.

Directeur général de l’Office national marocain du tourisme, Adel El Fakir s’est dit ravi du développement construit «en collaboration avec l’une des principales compagnies aériennes du monde». «Les investissements de Ryanair dans les nombreux aéroports du Maroc démontrent la variété de notre produit et la forte demande pour nos destinations», a-t-il indiqué, cité par la même source.